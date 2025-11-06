राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देगा हरियाणा चुनाव आयोग, तैयार की रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हरियाणा का निर्वाचन विभाग विस्तृत जवाब देने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास से राहुल गांधी के आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संभावना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने उन सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है, जहां-जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं।

इससे पहले अगस्त में राहुल गांधी ने जब इसी तरह के आरोप लगाए थे, तब हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन्हें नोटिस भेजकर आरोपों को प्रमाणित करने को कहा गया था। वहीं, राहुल के नए आरोपों पर विस्तृत जवाब देने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी और उनको त्रुटियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया जाता है। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि चुनाव में किसी तरह की वोट चोरी हुई है।