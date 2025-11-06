राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देगा हरियाणा चुनाव आयोग, तैयार की रिपोर्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हरियाणा का निर्वाचन विभाग जवाब देगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों पर मतदान किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल के आरोपों को झूठा बताया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हरियाणा का निर्वाचन विभाग विस्तृत जवाब देने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास से राहुल गांधी के आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब मांगा है।
संभावना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने उन सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है, जहां-जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं।
इससे पहले अगस्त में राहुल गांधी ने जब इसी तरह के आरोप लगाए थे, तब हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन्हें नोटिस भेजकर आरोपों को प्रमाणित करने को कहा गया था।
वहीं, राहुल के नए आरोपों पर विस्तृत जवाब देने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी और उनको त्रुटियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया जाता है। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि चुनाव में किसी तरह की वोट चोरी हुई है।
हरियाणा विधानसभा चुनावों में ‘वोट चोरी’ के आरोप झूठे हैं। राहुल के बयान लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर हमला करने वाले हैं। गांधी परिवार ने चार पीढ़ियों तक देश पर राज किया। फिर भी आज उन्हें झूठ बोलकर राजनीति करनी पड़ रही है।- नायब सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा
भाजपा से जुड़े लोगों ने यूपी व हरियाणा में किया मतदान
एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ज्यादा संभव है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक व हरियाणा में जिस तरह वोटों की चोरी की गई, उस पैटर्न को बिहार चुनाव में दोहराया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए उन्होंने उन पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा था कि मकान नंबर जीरो उन लोगों को दिया जाता है जो बेघर होते है, लेकिन यहां तो कुछ ऐसे लोग मिले हैं, जो बड़े घरों में रह रहे हैं, फिर भी उनके मकान नंबर जीरो दर्ज हैं। उन्होंने इसके फोटो भी दिखाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा से जुड़े हजारों लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों पर मतदान किया।
