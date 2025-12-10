Panchkula News पिंजौर में बुजुर्ग टावर पर चढ़ा, बोला-इसे हटाओ, नहीं तो नीचे नहीं उतरूंगा, पुलिस के आश्वासन पर माना

संवाद सहयोगी, पिंजौर। पिंजौर की भोगपुर काॅलोनी में एक बुजुर्ग टावर पर चढ़ गया और टावर को अपने इलाके से हटाने की मांग करने लगा। पुलिस की ईआरवी 525 टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बुजुर्ग प्रीतपाल को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग प्रीतपाल ने साफ कहा कि वह तभी नीचे उतरेगा जब टावर हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले को जिला प्रशासन और टावर कंपनी के सामने उठाया जाएगा। इसके बाद प्रीतपाल ने कंपनी के अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत करने की सहमति दे दी।

टावर कंपनी ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान करने 12 दिसंबर को कंपनी की टीम उनके घर पहुंचेगी। जानकारी के अनुसार, पिंजौर के इस टावर को इंडस कंपनी ने लगाया है और यह एयरटेल नेटवर्क प्रदान करता है।

बुजुर्ग प्रीतपाल का मानना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और यह कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इस डर के चलते वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रीतपाल एसीसी सीमेंट कंपनी, हिमाचल प्रदेश से छह साल पहले रिटायर हुए हैं।

उनका एक बेटा ऑटोमोटिव कंपनी में सर्विस मैनेजर के पद पर कार्यरत है। लगभग पांच महीने पहले भी प्रीतपाल इसी टावर को हटाने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गए थे। इसके अलावा, जब भी टावर की तकनीकी जांच के लिए कोई टेक्नीशियन आता है, वे विरोध स्वरूप टावर पर चढ़ जाते हैं।