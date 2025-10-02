पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, मुख्यमंत्री नायब सैनी रहे मुख्य अतिथि

पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में दशहरा समारोह धूमधाम से मनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने आदर्शों से लंका पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राम के आदर्शों पर चलकर रामराज्य की स्थापना की बात कही।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में दशहरा समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भगवान राम ने केवल अस्त्र-शस्त्र से ही नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और मर्यादाओं के बल पर लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके जीवन से हमें एक आदर्श समाज निर्माण की प्रेरणा मिलती है।

सैनी ने कहा कि आज के समय में भौतिकता की दौड़ में आदर्श खोते जा रहे हैं, लेकिन यदि हम राम के आदर्शों पर चलें तो रामराज्य की स्थापना संभव है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया कि आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है।