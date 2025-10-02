Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, मुख्यमंत्री नायब सैनी रहे मुख्य अतिथि

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में दशहरा समारोह धूमधाम से मनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने आदर्शों से लंका पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राम के आदर्शों पर चलकर रामराज्य की स्थापना की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंचकूला में दशहरा उत्सव में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की शिरकत।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में दशहरा समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व मनाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि भगवान राम ने केवल अस्त्र-शस्त्र से ही नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और मर्यादाओं के बल पर लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके जीवन से हमें एक आदर्श समाज निर्माण की प्रेरणा मिलती है।

    सैनी ने कहा कि आज के समय में भौतिकता की दौड़ में आदर्श खोते जा रहे हैं, लेकिन यदि हम राम के आदर्शों पर चलें तो रामराज्य की स्थापना संभव है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया कि आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है।

    साथ ही, 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हुई थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट को 11 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।