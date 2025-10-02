दशहरा बिना वेतन के बीता, अब दीवाली पर भी संकट; हरियाणा में इन कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से नहीं मिली सैलरी

Language
    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। 12 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम करने वाले इन कर्मचारियों का दशहरा बिना वेतन के ही गुजर गया और अब उन्हें दीपावली की चिंता सता रही है।

    हरियाणा में कंप्यूटर लैब सहायकों को चार महीने से नहीं मिला वेतन। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर काम कर रहे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है। केवल 12 हजार रुपये मासिक वेतन पर वर्षों से सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों का दशहरा का त्योहार बिना वेतन के निकल गया।

    अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं दीपावली भी बिना वेतन के न गुजर जाए। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब अटेंडेंट पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। यह कर्मचारी न सिर्फ लैब का रखरखाव करते हैं, बल्कि बच्चों को बेसिक कंप्यूटर शिक्षा देने से लेकर स्कूलों के तमाम डिजिटल कार्यों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके, इनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है।

    कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान कर्मजीत संधू ने बताया कि शिक्षा विभाग ने आखिरी बार मई 2025 तक का वेतन जारी किया था। जून से अब तक का भुगतान अटका पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पिछले चार महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। सरकार ने न तो वेतन जारी किया और न ही सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेवा सुरक्षा पत्र दिया है।

    संघ के राज्य महासचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि कर्मचारियों को आशंका है कि जिस तरह दशहरा बिना वेतन बीता, उसी तरह दीपावली भी निराशा में गुजर सकती है। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी को फेस्टिवल सीजन में पैसों की जरूरत होती है। हमारी जेबें खाली हैं और परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं।

    हालात ऐसे हैं कि हमें काली दिवाली मनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बजट जारी कर वेतन भुगतान नहीं किया गया तो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

    कर्मचारियों का कहना है कि लगातार उपेक्षा और असुरक्षा की स्थिति ने उनका धैर्य तोड़ दिया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए और सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेवा सुरक्षा पत्र भी जारी किया जाए, ताकि उन्हें स्थायित्व और सम्मान मिल सके।