पंचकूला के नागरिक अस्पताल में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र से दो मरीज फरार, महिल वार्ड में पुरुष अटेंडेंट, मजिस्ट्रेट को मिली खामियां

जागरण संवाददाता पंचकूला। सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र में स्वच्छता, रखरखाव और रोगी सुरक्षा से संबंधित कई खामियां हैं, जोकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सह सचिव अपर्णा भारद्वाज ने जांची। दो मरीज फरार और महिला वार्ड में पुरुष अटेंडेंट मिला।

नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण पहुंची अपर्णा भारद्वाज महिला वार्ड में एक पुरुष की उपस्थिति मिले, जिसे उन्होंने अत्यंत गंभीर लापरवाही बताया। यह अन्य महिला मरीजों की निजता एवं गरिमा का उल्लंघन था और अस्पताल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इतना ही नहीं रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि पिछले माह दो मरीज केंद्र से फरार हुए थे।

केंद्र में कुल 24 मरीज भर्ती पाए गए। भारद्वाज ने उनसे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। मरीजों ने सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। वहीं, ड्यूटी पर डॉक्टर की उपस्थिति के बारे में नर्स ने बताया कि डाॅक्टर नियमित रूप से ओपीडी में उपस्थित रहते हैं।