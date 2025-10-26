अकील अख्तर की संदिग्ध मौत मामले में नशा मुक्ति केंद्र के मैनेजर से होगी पूछताछ, क्या पर्सनल डायरी से खुलेगा राज?

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एसआइटी ने शनिवार को पूर्व डीजीपी की कोठी पर सीन आफ क्राइम का निरीक्षण किया था। रविवार को पटियाला के नशा मुक्ति केंद्र के मैनेजर को जांच में शामिल कर लिया गया है। अब सोमवार को पुलिस ने पूर्व डीजीपी की कोठी पर काम करने वाले नौकरों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीन आफ क्राइम के निरीक्षण के दौरान पुलिस को कमरे से दो पुराने मोबाइल, संदिग्ध पाउडर और सीरींज मिली थी।

बता दें कि पंचकूला पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अकील अख्तर मोहम्मद मुस्तफा का बेटा था। इस मामले में अब तक दो वीडियो सामने आई हैं। पहले जो वीडियो सामने आई उसमें अकील ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का जिक्र भी किया है।

वहीं दूसरी वीडियो उसके बाद आई जिसमें वह कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पूरे परिवार ने उसकी बहुत देखभाल की है। पहली वीडियो को आधार बनाते हुए मलेरकोटला निवासी शमशुद्दीन चौधरी ने डीसीपी को शिकायत देकर पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।

अकील नशा छोड़ने के लिए पटियाला के एक नशा मुक्ति केंद्र में दो बार गया था। एक बार उसने 15 दिन और एक बार उसने दो महीने वहां से उपचार लिया था। अब पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के मैनेजर को जांच में शामिल कर लिया है। उसने पुलिस को संबंधित रिकार्ड भी सौंप दिया है। इसके अलावा मैनेजर ने अकील द्वारा किए जाने वाले नशे की जानकारी भी पुलिस को दी है।

पुलिस की ओर से नाेटिस किए जाने के बाद अकील अख्तर के परिवार ने पुलिस को अकील की डायरी सौंप दी है। अकील ने डायरी में भी वह सब बातें लिखी हैं, जो आरोप उसने पहली वीडियो में अपने परिवार पर लगाए थे। अब पुलिस पता करने में जुटी है कि डायरी कब लिखी गई थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को अब तक अकील अख्तर का मोबाइल जांच के लिए नहीं मिला है।