    शराब पीकर स्टेयरिंग थामा तो बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने किया 3499 ड्राइवरों के लाइसेंस सस्पेंड करने का फरमान जारी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने नवंबर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 3499 चालकों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने की ...और पढ़ें

    हरियाणा पुलिस ने नवंबर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सुरक्षित यातायात को लेकर पुलिस की ओर से की जा रही सख्ती के बाद भी लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं।

    नवंबर माह में हरियाणा पुलिस ने कई जिलों में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। अधिक शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3499 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने के लिए एसडीएम को सिफारिश पुलिस की ओर से की गई है।

    इनमें से 2533 वाहन चालक केवल गुरुग्राम में पकड़े गए। इनमें से पांच महिला चालक भी हैं। फरीदाबाद में 357 चालक तथा सोनीपत में 235 तथा पंचकूला में 133 चालकों के लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किए गए। अन्य 341 चालक प्रदेश के अन्य हैं। 13 वाहनों को गुरुग्राम में पुलिस ने जब्त भी किया है।

    ट्रैफिक नियम के अनुसार 50 एमएल से अधिक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस चालान करती है। इससे अधिक रक्त में अल्कोहल की मात्रा पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश पुलिस की ओर से की जा रही है।

    500 एमएल शराब पीए पकड़े जाने पर पुलिस वाहन को जब्त कर लेती है। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग पैग लगाकर वाहन चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

    अब हाईवे और एक्सप्रेसवे की टोल प्लाजा से पहले भी इलाके के थाने की पुलिस टीम नाके लगाकर जांच ब्रीथ एनालाइजर से चालक की जांच सप्ताह में शाम छह बजे से रात इस बजे तक आरंभ कर दी गई है।

    हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह का कहना है कि सबसे अधिक सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने वालों की वजह से हो रहे हैं। शराबी चालक खुद के लिए घातक बनते तथा दूसरों की जान लेने की वजह बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती की जा रही है।