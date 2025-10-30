हरियाणा में पानी होगा महंगा, संभलकर करें इस्तेमाल; एक नवंबर से बिलों में होगी डबल बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज लाइनों के खर्च की वसूली के लिए पानी के बिलों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम में नवंबर से नई दरें लागू होंगी, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को दोगुनी राशि देनी होगी। पानी की खपत के आधार पर दरों में 60% तक की वृद्धि की गई है।
राज्य ब्यूरो, चंजीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगर निगमों के दायरे में आने वाले शहरों में नई पेयजल तथा सीवरेज लाइन बिछाने में खर्च की गई रकम की भरपाई के लिए नया रास्ता निकाला है। गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा सोनीपत और पानीपत सहित कई जिलों में नवंबर से पानी के बिलों में डबल बढ़ोतरी होने जा रही है।
गुरुग्राम नगर निगम ने तो पेयजल और सीवरेज के नए रेट तय करते हुए एक नवंबर से नई दर लागू करने की तैयारी कर ली है। अन्य जिलों में तैयारी की जा रही है। ऐसे में लोगों को पानी को व्यर्थ बहने से बचाना होगा, क्योंकि बिल की रकम हर घर और कनेक्शन लेने वाले की जेब पर असर डालेगी।घरेलू कनेक्शन लेने वाले लोगों को दोगुना रकम देनी होगी। एक से 2000 लीटर पानी खर्च करने पर अब डबल रकम देनी होगी।
पहले लोगों को 3.19 रुपये लीटर की दर से पैसे देने पड़ते थे लेकिन अब 6.38 रुपये लीटर की दर से भुगतान करना होगा। 2000 से 4000 लीटर तक पानी का रेट 6.38 रुपये से बढ़ाकर 10.21 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। 4000 लीटर से अधिक पानी खर्च करने पर 10.21 रुपये की बजाय 12.76 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान करना होगा।
बल्क और व्यवसायिक कनेक्शन में भी बिल की रकम बढ़ाई गई है। यदि किसी का पानी का बिल पांच रुपया आया तो उसे सीवरेज के बिल के रूप में 250 रुपये सीवरेज चार्ज के रूप में अलग से देने होंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि पेयजल के नेटवर्क को मजबूत करने तथा 24 घंटे पानी देने पर खर्च बढ़ गया है, जिसके चलते बिल की दरें बढ़ानी पड़ी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।