पंचकूला में डॉ. मंगलसेन की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, CM सैनी ने कहा- 'उनके आदर्श जनसेवा का प्रतीक'
पंचकूला में भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में डॉ. मंगलसेन की जयंती पर विशेष स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने डॉ. मंगलसेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें जनसेवक और प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में उनके जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के सकेतड़ी स्थित भाजपा प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल में सोमवार को डॉ. मंगलसेन जी की जयंती के अवसर पर विशेष स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
कार्यक्रम का आयोजन अटल सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने की। इस अवसर पर कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, महापौर कुलभूषण गोयल, तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉ. मंगलसेन जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे एक सच्चे जनसेवक, ईमानदार राजनीतिज्ञ और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे।
उनके आदर्श आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं को समाजसेवा की दिशा में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ. मंगलसेन जी के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया तथा उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को नमन किया गया।
