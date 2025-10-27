पंचकूला में डॉ. मंगलसेन की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, CM सैनी ने कहा- 'उनके आदर्श जनसेवा का प्रतीक'

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के सकेतड़ी स्थित भाजपा प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल में सोमवार को डॉ. मंगलसेन जी की जयंती के अवसर पर विशेष स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यक्रम का आयोजन अटल सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने की। इस अवसर पर कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, महापौर कुलभूषण गोयल, तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।