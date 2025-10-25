सुरक्षा मानक पूरे थे न कागज, डबल डेकर बस का पंचकूला में 34500 का चालान, इंपाउंड भी की
पंचकूला में ट्रैफिक पुलिस ने बद्दी से बदायूं जा रही एक डबल डेकर बस का 34500 रुपये का चालान किया और उसे इंपाउंड कर दिया। जांच में बस के जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानक पूरे नहीं पाए गए। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। बद्दी से बदायूं जा रही एक डबल डेकर बस का पंचकूला में 34500 रुपये का चालान हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने बस को इंपाउंड भी कर दिया। डीसीपी ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि पंचकूला ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चल रही है। उसी के तहत सार्वजनिक परिवहन वाहनों की गंभीरता से जांच की जा रही है। बस को रोककर जांच की तो जरूरी दस्तावेज ही नहीं मिले।
बस में फर्स्ट एड किट तक नहीं थी। इसके अलावा प्रदूषण सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। सभी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया गया था। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने उसका 34500 रुपये का चालान काट कर उसको इंपाउंड कर दिया। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया।
