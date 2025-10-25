सुरक्षा मानक पूरे थे न कागज, डबल डेकर बस का पंचकूला में 34500 का चालान, इंपाउंड भी की

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बद्दी से बदायूं जा रही एक डबल डेकर बस का पंचकूला में 34500 रुपये का चालान हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने बस को इंपाउंड भी कर दिया। डीसीपी ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि पंचकूला ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चल रही है। उसी के तहत सार्वजनिक परिवहन वाहनों की गंभीरता से जांच की जा रही है। बस को रोककर जांच की तो जरूरी दस्तावेज ही नहीं मिले।