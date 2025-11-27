पंचकूला में दो घंटे रही डॉक्टरों की हड़ताल, OPD सेवाएं रखी बंद, अब 30 को बड़ा निर्णय लेने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। एसएमओ की सीधी भर्ती नीति का विरोध कर रहे सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने वीरवार को 2 घंटे की पेन-डाउन स्ट्राइक की। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी।

इससे मरीजों को परेशानी हुई। अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि 30 नवंबर को बैठक में बड़ा निर्णय लेंगे। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन ने गेट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी।