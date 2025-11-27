पंचकूला में दो घंटे रही डॉक्टरों की हड़ताल, OPD सेवाएं रखी बंद, अब 30 को बड़ा निर्णय लेने की चेतावनी
पंचकूला के सिविल अस्पताल में एसएमओ भर्ती नीति के विरोध में डॉक्टरों ने दो घंटे की हड़ताल की, जिससे ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं और मरीजों को परेशानी हुई। डॉक्टरों ने 30 नवंबर को बड़ा निर्णय लेने की चेतावनी दी है। हड़ताल के दौरान अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने दावा किया कि हड़ताल का असर कम रहा।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। एसएमओ की सीधी भर्ती नीति का विरोध कर रहे सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने वीरवार को 2 घंटे की पेन-डाउन स्ट्राइक की। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी।
इससे मरीजों को परेशानी हुई। अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि 30 नवंबर को बैठक में बड़ा निर्णय लेंगे। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन ने गेट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी।
वहीं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. कुलदीप ने कहा था कि हरियाणा के 22 जिलों से मिले फीडबैक के मुताबिक 30 प्रतिशत से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर नहीं रहे। 50 प्रतिशत जिलों में तो कोई हड़ताल नहीं होगी। सभी सिविल सर्जन और पीएमओ ने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे।
