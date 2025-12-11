Language
    हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू; आयुष्मान इंसेंटिव देने पर बनी सहमति

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) की एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) में संशोधन की मांग पर विचार कर रही सरकार ने फिलहाल बीच का रास्ता निकाला है। डाक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव दिया जाएगा जिसके लिए जल्द ही कमेटी गठित कर दी जाएगी।

    इस कमेटी में सरकारी अधिकारियों के साथ एसोसिएशन का एक पदाधिकारी भी शामिल होगा। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद डाक्टरों ने बृहस्पतिवार रात को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। शुक्रवार से सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु हो जाएंगी।

    स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के साथ डाक्टरों की ढाई घंटे चली बैठक में पहले तो काफी देर तक एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) पर पेंच फंसा रहा। एसोसिएशन के राज्य प्रधान डा. राजेश ख्यालिया ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती रोकने पर सरकार सहमत है, लेकिन एसीपी पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

    जब तक एसीपी की मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के डॉक्टरों को पूरे करियर में तीन एसीपी मिलती है। एसोसिएशन तीन पर ही राजी है, मगर वह इस पर अपग्रेडेशन चाहते हैं। दस साल पर उन्हें अभी 7600 ग्रेड पे मिलता है जबकि उनकी मांग आठ हजार की है। तीसरे ग्रेड पे पर 8700 मिलते हैं, एसोसिएशन की मांग 9500 रुपये की है।

    इस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर सरकार डाक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसके लिए कमेटी गठित कर दी जाएगी। एसीपी पर इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर डाक्टर हड़ताल खत्म करने को राजी हो गए। हड़ताल खत्म होने की घोषणा होते ही देर रात को डाक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी। अब शुक्रवार से सभी स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी।