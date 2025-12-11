हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू; आयुष्मान इंसेंटिव देने पर बनी सहमति

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) की एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) में संशोधन की मांग पर विचार कर रही सरकार ने फिलहाल बीच का रास्ता निकाला है। डाक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव दिया जाएगा जिसके लिए जल्द ही कमेटी गठित कर दी जाएगी।

इस कमेटी में सरकारी अधिकारियों के साथ एसोसिएशन का एक पदाधिकारी भी शामिल होगा। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद डाक्टरों ने बृहस्पतिवार रात को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। शुक्रवार से सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु हो जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के साथ डाक्टरों की ढाई घंटे चली बैठक में पहले तो काफी देर तक एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) पर पेंच फंसा रहा। एसोसिएशन के राज्य प्रधान डा. राजेश ख्यालिया ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती रोकने पर सरकार सहमत है, लेकिन एसीपी पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

जब तक एसीपी की मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के डॉक्टरों को पूरे करियर में तीन एसीपी मिलती है। एसोसिएशन तीन पर ही राजी है, मगर वह इस पर अपग्रेडेशन चाहते हैं। दस साल पर उन्हें अभी 7600 ग्रेड पे मिलता है जबकि उनकी मांग आठ हजार की है। तीसरे ग्रेड पे पर 8700 मिलते हैं, एसोसिएशन की मांग 9500 रुपये की है।