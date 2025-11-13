पंचकूला: गुस्साए डॉक्टरों का डीजी मुख्यालय पर धरना, एनपीए और SCP और SMO भर्ती की मांगों पर सरकार को ज्ञापन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्रदेशभर में डाक्टरों ने हुंकार भरी और वीरवार को डीजी मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। डीजी हेल्थ (वन) को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डाक्टरों की डीजी हेल्थ से तीखी बहस हुई और उनकी मांगों को लेकर उदासीनता दिखाने पर नाराजगी जाहिर की।

डीजी हेल्थ मनीष बंसल ने डाक्टरों को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को लेकर सरकार तक ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया। डाक्टरों ने सुबह जहां गेट मीटिंग की और पूरे राज्य से आए प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस दौरान मौके पर पुलिस फोर्स भी एकत्र थी, शोरगुल व नारेबाजी के बीच में डीजी को ज्ञापन लेने के लिए बाहर बुलाने की शर्त रखी। लेकिन पुलिस कर्मियों ने एसोसिएशन को कहा कि वे अंदर जाकर ज्ञापन सौंप दें।

डीजी हेल्थ के साथ में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए एसोसिएशन की ओर से प्रधान डा. राजेश ख्यालिया ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर एनपीए (नान प्रैक्सिंग अलाउंस) कर दिया जाए। एससीपी जो सीएम और वित्त विभाग, एसीएस ने जब मुहर लगा दी थी, तो उस वादे को पूरा किया जाए।