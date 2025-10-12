'IPS पूरन की बॉडी से जो करना है कर लें', IAS अमनीत बोलीं- हमें नहीं करनी किसी मंत्री से बात; वीडियो वायरल
हरियाणा की सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार के मंत्री से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वाई पूरन कुमार के शरीर के साथ जो चाहे कर सकती है। उनके भाई ने उन्हें ढांढस बंधाया और परिवार का समर्थन जताया। अन्य मंत्रियों ने भी परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की सीनियर आइएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार का रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह अपने परिजनों के साथ बैठी हैं और कहती सुनाई दे रही हैं कि उन्हें सरकार के किसी मंत्री से बात नहीं करनी, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, सरकार को वाई पूरन कुमार की बाडी के साथ जो करना है, कर लें।
अमनीत पी कुमार के साथ बैठे उनके भाई कह रहे हैं कि तुम्हें किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार और समाज आपके साथ है। परिवार का एक बोर्ड बनाओ, वही सारे फैसले लेगा। इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही यह वीडियो आइपीएस वाई पूरन कुमार के चित्र के पास का है, जहां लोग आ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
हरियाणा सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार तथा कृष्ण कुमार बेदी को परिवार से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, अनिल विज, पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ और रामबिलास शर्मा ने भी परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है।
वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अमनीत पी कुमार की फोन पर किसी मंत्री से बात करवाना चाहता है। गुस्से में आई अमनीत ने बोला कि वह किसी मंत्री से बात नहीं करेंगी। इस वीडियो में अमनीत के भाई विधायक अमित रतन कहते सुनाई दे रहे हैं कि पांच दिन में सरकार कुछ नहीं कर पाई तो आज क्या करेगी। अमनीत कुमार ने वीडियो में कहा कि सरकार कोजो करना है, वह करे वाई पूरन कुमार का। पीछे एक व्यक्ति पंजाबी में बोल रहा है कि हमारा बंदा चला गया, अब सरकार क्या करेगी।
इस बीच फोन लिए खड़ा व्यक्ति अमनीत को कहता है कि बहनजी हम तो आपके साथ रहे हैं। हमेशा से आपके साथ हैं। अमनीत गुस्से में उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए अपने भाई अमित रतन को कहती हैं कि मीडिया को जाकर बताओ कि किस तरह से पूरन का शव जबरन लेकर गए हैं। इस बीच परिवार के सदस्य अमनीत को हौसला देते हुए कहते हैं कि वह अकेले नहीं हैं, सब उनके साथ हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि पूरी सरकार अमनीत पी कुमार के परिवार के साथ है।
