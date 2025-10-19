Language
    दीवाली पर पंचकूला में सुरक्षा कड़ी, अप्रिय घटना होने पर असामाजिक तत्वों की तुरंत होगी धरपकड़, पुलिस ने कुछ इस तरह किए हैं इंतजाम

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    पंचकूला में दीवाली के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस बॉडी कैमरों और सादी वर्दी में तैनात रहेगी और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। पुलिस का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना है।

    बाॅडी कैमरों के साथ पुलिसकर्मी बाजारों में रहेंगे तैनात।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। दीवाली पर बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की टीम सादी वर्दी में भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा पुलिस राइडर और पीसीआर भी गश्त करेंगी। वहीं बाजारों में बाॅडी कैमरों के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इन कैमराें की फुटेज को कंट्रोल रूम और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी अपने मोबाइल फोन में किसी भी समय देख सकेंगे। इसके अलावा इन कैमराें के साथ पुलिसकर्मियों के पास एक स्पीकर भी रहेगा जिस पर पुलिस अधिकारी उनको निर्देश दे सकेंगे।

    देश के सबसे बड़े पर्व पर किसी तरह की अव्यवस्था न बने इसके लिए पुलिस ने सभी मार्केट के प्रधानों के साथ भी बैठक की हैं, जिसमें उनको पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने की अपील की है। प्रधानों को कहा गया है कि अगर कोई भी घटना या वारदात होती है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित पुलिस चौकी या पुलिस थाने में उसकी सूचना दें।

    रात के समय सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों और शराब की नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस का तैनात किया गया है। पुलिस में लोगों से अपील की है कि दीवाली के पर्व को शांति एवं प्रेम के साथ मनाएं ताकि दूसरे लोगों को कोई परेशानी ना हो।

    करोड़ों का होता है कारोबार

    दीवाली के अवसर पर शहर में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। इस दौरान कोई चोरी-ठगी या अन्य वारदात न कर दे, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई हैं कि ड्यूटी के दौरान पूरी तरह चौकन्ना रहें। कुछ भी असामान्य लगे तो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें और मौके पर स्थिति को संभालें।

    राइडर और पीसीआर की लोकेशन पर निगरानी

    सुरक्षा व्यवस्था के लिए राइडर और पीसीआर पर तैनात किए गए कर्मचारियों की लोकेशन पर भी पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों की निगरानी रहेगी। सभी की लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार दिखाई देगी। इसके अलावा कर्मचारियों को गश्त के दौरान मौके के फोटो उतारकर भी कंट्रोल रूम में भेजने होंगे। इससे कोई भी कर्मचारी फरलो नहीं मार सकेगा।

    जिले की सीमाओं पर सख्त पहरा

    दीवाली को देखते हुए पुलिस विभाग जिले की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। दिवाली से पहले शहर की सभी सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है। शहर में आने वाले सभी वाहनों एवं उनके चालकों का रिकाॅर्ड पुलिस दर्ज कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 35 नाके लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध वाहन दिखाई देता है तो उसकी जांच की जा रही है और तलाशी ली जा रही है।