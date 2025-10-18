साैहार्द से मनाएं दीवाली, शराब पीकर ड्राइविंग और हुड़दंगबाजी की तो खैर नहीं, पंचकूला में जानें कैसे रहेंगे सुरक्षा इंतजाम

जागरण संवाददाता, पंचकूला। दीवाली को देखते हुए पंचकूला में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है।35 नाके लगाए जाएंगे। कोई संदिग्ध वाहन दिखाई देता है तो उसकी जांच की जा रही है और तलाशी ली जा रही है। अगर कोई शराब पीकर ड्राइविंग करता पकड़ा गया तो चालान तो कटेगा ही, साथ ही गाड़ी भी जब्त होगी। हुड़दंगबाजों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो शहर में लगातार गश्त कर रही हैं।

पंचकूला की सीमाएं पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से सटी हुई हैं। ऐसे में यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करना बहुत अहम होता है। दीवाली देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इस पर जिले में किसी तरह भी कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पंचकूला में लगातार वीआईपी मूवमेंट भी रहती हैं। इन सबको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। दीवाली से पहले शहर में 600 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे।