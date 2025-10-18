Language
    साैहार्द से मनाएं दीवाली, शराब पीकर ड्राइविंग और हुड़दंगबाजी की तो खैर नहीं, पंचकूला में जानें कैसे रहेंगे सुरक्षा इंतजाम

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    पंचकूला में दीवाली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर 35 नाके लगाए गए हैं और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंगियों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीमें गश्त कर रही हैं। डीसीपी ने लोगों से सौहार्दपूर्ण दीवाली मनाने की अपील की है।

    पंचकूला में वाहनों की चेकिंग करते पुलिस अधिकारी और जवान।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। दीवाली को देखते हुए पंचकूला में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है।35 नाके लगाए जाएंगे। कोई संदिग्ध वाहन दिखाई देता है तो उसकी जांच की जा रही है और तलाशी ली जा रही है। अगर कोई शराब पीकर ड्राइविंग करता पकड़ा गया तो चालान तो कटेगा ही, साथ ही गाड़ी भी जब्त होगी। हुड़दंगबाजों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो शहर में लगातार गश्त कर रही हैं।

    पंचकूला की सीमाएं पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से सटी हुई हैं। ऐसे में यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करना बहुत अहम होता है। दीवाली देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इस पर जिले में किसी तरह भी कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पंचकूला में लगातार वीआईपी मूवमेंट भी रहती हैं। इन सबको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। दीवाली से पहले शहर में 600 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे।

    इमरजेंसी टीम की गई हैं गठित

    त्योहारी सीजन के दौरान इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रहेंगी। अगर जिले में कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जिलों से आने वाली सूचनाओं पर भी पंचकूला पुलिस पूरी नजर रखेगी। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि लोगों को दीवाली का त्योहार प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। कानून व्यवस्था को भंग होने से रोकने के लिए जिले भर में नाकेबंदी की गई है। विशेष टीमों का गठन किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में हर समय निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। 