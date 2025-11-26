Language
    दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में एक्शन जारी, रोहतक व झज्जर के जिला खेल अधिकारी निलंबित

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में रोहतक और झज्जर के जिला खेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जांच में लापरवाही के चलते की गई है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस घटना से खेल विभाग में शोक की लहर है।

    हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में एक्शन जारी है।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में खेल परिसरों में प्रेक्टिस के दौरान दो युवा बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सरकार सख्त हो गई है। खेल परिसरों में तुरंत प्रभाव से जर्जर उपकरणों को बदलने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपनिदेशक और जिला खेल अधिकारी खेल परिसरों में जाकर व्यवस्थाएं जांचेंगे ताकि जर्जर उपकरणों और खस्ताहाल भवनों का प्रयोग तुरंत प्रभाव से बंद किया जा सके।

    खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दो युवा खिलाड़ियों की मौत के मामले में रोहतक व झज्जर के जिला खेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। रोहतक के गांव लाखनमाजरा में चल रही खेल नर्सरी को बंद करने के साथ ही दोनों हादसों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    रोहतक के लाखनमाजरा गांव में स्थित खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक और झज्जर के बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की प्रशिक्षण के दौरान हादसे में मौत हो गई थी। इन दोनों मौत के बाद प्रदेश सरकार ने सभी खेल परिसरों में सुरक्षा आडिट कराने का निर्देश जारी कर दिया है।

    लाखन माजरा में हार्दिक के ऊपर बास्केटबॉल का पोल टूटकर गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि अमर बहादुरगढ़ में पोल गिरने से घायल हुआ था, जिसकी मंगलवार की रात पीजीआइ रोहतक में मौत हुई। खेल विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा ने सभी जिला खेल अधिकारियों के साथ ही मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई तथा अंबाला, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम रेंज के खेल उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत खेल परिसरों का निरीक्षण कर असुरक्षित उपकरणों को हटाया जाए।

    खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दोनों हादसों पर दुख जताते हुए खेल महानिदेशक को जांच समिति गठित करने के आदेश दिए। इस समिति में रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरव गौतम ने 28 नवंबर को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक बुला ली है।

    खेल महानिदेशक संजीव वर्मा ने सभी खेल परिसरों में लगे पुराने, जर्जर और खतरनाक खेल उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत प्रभाव से बंद करने को कहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस अथारिटी आफ हरियाणा से समन्वय कर ऐसे उपकरणों की मरम्मत या बदलाव को प्राथमिकता से कराने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश का पालन न करने पर किसी भी दुर्घटना के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

    खेल राज्य मंत्री ने विभाग के उच्च अधिकारियों को जांच का आदेश देते हुए कहा कि जिस किसी की भी लापरवाही के चलते खिलाड़ियों की जान गई, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा न हो। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार परिजनों के साथ है। उन्होंने बताया कि जिला खेल अधिकारियों की बैठक में रिपोर्ट लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खेलों के इन्फ्रास्टक्चर पर बातचीत की जा सके।

    दो होनहार खिलाड़ियों की मृत्यु गंभीर एवं दुर्भाग्यपूर्ण

    खेल महानिदेशक संजीव वर्मा ने विभागीय खेल परिसरों में स्थित भवनों तथा स्थापित खेल उपकरणों की जर्जर स्थिति के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। प्रशिक्षण लेते समय जर्जर खेल उपकरणों के कारण दो होनहार खिलाड़ियों की मृत्यु को गंभीर एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि तत्काल सभी खेल परिसरों का निरीक्षण कर ऐसे जर्जर खेल उपकरणों को प्रयोग से हटवाना सुनिश्चित करें, जिनसे खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा हो।

    कोई जर्जर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तो उसका प्रयोग खिलाडियों के लिए बंद कर दें तथा उनकी मरम्मत जिला खेल परिषद में उपलब्ध धनराशि से करवाएं। यदि निदेशालय द्वारा मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु पहले ही लोक निर्माण विभाग अथवा स्पोटर्स एंड फिजीकल फिटनेस अथारिटी आफ हरियाणा को धनराशि जारी की जा चुकी हो तो ऐसे खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार करवाना सुनिश्चित करें।