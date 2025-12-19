Language
    नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू, 2 घंटे का समय तय; कैबिनेट मंत्री ने किया विरोध

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा में नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान समेत 32 विधायकों ने सरकार के खिलाफ प ...और पढ़ें

    नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। फोटो सीएम एक्स

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान समेत 32 विधायक ने नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है।

    स्पीकर ने सीटों पर खड़े करके अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले विधायकों का समर्थन जाना। कांग्रेस के तमाम विधायक अपनी-अपनी सीट पर खड़े हुए। स्पीकर ने कहा कि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या 18 से ज्यादा है, इसलिए इसको चर्चा के लिए मंजूर किया जा रहा है। स्पीकर ने चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया है।

    क्या बोले मंत्री बेदी

    कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। किसान हित सर्वोपरि, केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए है। प्रधानमंत्री ने किसान, महिला और युवा समेत इन चार वर्गों का जिक्र किया है।

    किसानों को 15 हजार करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। किसानों की फसल एमएसपी पर बिक रही और सीधे खाते में पेमेंट हो रही है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू किया है, जिससे किसानों को लाभ मिला है।

    मंत्री ने कहा कि किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है। भावन्तर भरपाई किसानों को को देकर राहत दी गई है। 2047 में विकसित भारत विकसित हरियाणा की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं।