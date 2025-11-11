धर्मेंद्र की सेहत पर उड़ रही अफवाहों पर पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा की सेल्फी ने लगाया ब्रेक, अब कैसी है 'ही-मैन' की तबीयत?

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें चल रही थीं। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामबिलास शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीर साझा करके इन अफवाहों को शांत किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध हैं, और रामबिलास शर्मा ने पहले धर्मेंद्र को राज्य का पर्यटन ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया था।

रामबिलास शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीर साझा की (फोटो: जागरण)