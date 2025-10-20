हरियाणा DGP को आई बच्चे की मिस कॉल बन गई जागरूकता मुहिम, ओपी सिंह ने परिवार को दोबारा फोन कर क्या कहा?

पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद ओपी सिंह लगातार पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए परिपत्र जारी कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने अभिभावकों को भी अपने बच्चों को मोबाइल फोन की लत से अलग करने के लिए प्रेरित किया। ओपी सिंह को बच्चों द्वारा मोबाइल फोन चलाने के दुष्परिणाम बताने का मौका तब मिला, जब उनके स्वयं के फोन पर एक मिस कॉल आई। ओपी सिंह ने इस मिस काल पर वापस फोन किया तो किसी व्यक्ति ने उठाया। उस व्यक्ति को नहीं पता था कि फोन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का पुलिस महानिदेशक है।

बच्चे ने किया था गलती से फोन

ओपी सिंह ने कुशलक्षेम पूछने के बाद अपने बारे में बताया और पूछा कि आपके नंबर से फोन आया था। तब अभिभावक ने कहा कि बच्चे ने गलती से फोन कर दिया था। इसके चलते पुलिस महानिदेशक को अभिभावकों को जागरूक करने का मौका मिल गया।



पुलिस महानिदेशक ने अलग से एक वीडियो जारी करते हुए मोबाइल की हानियों के बारे में अभिभावकों व बच्चों को जागरूक किया। मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग और उससे जुड़ी मानसिक व शारीरिक हानियों का जिक्र इस वीडियो में है। उन्होंने बच्चों के मस्तिष्क पर स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभावों को दर्शाने वाले कंटेंट भी साझा किए। साथ ही, वीडियो का सरल हिंदी सारांश भेजकर यह सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को यह जानकारी सहजता से समझ में आ सके।



डीजीपी ने इस घटना को अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हेंडिल पर साझा करते हुए प्रदेश के सभी माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखें। उन्हें प्रकृति और खेलकूद से जोड़ें। डीजीपी ने अपने अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों से भी कहा कि वे इस मुहिम से जुडक़र बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए प्रेरित करें तथा अपने स्वयं के परिवार में भी अपने बच्चों पर निगार रखें।