'DGP साहब क्या ये भी बदमाशों की श्रेणी में आते हैं...?', थार-बुलेट विवाद पर दुष्यंत चौटाला ने शेयर की फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के उस बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत के दौरान कहा था कि बुलेट से बदमाश चलते हैं, थार वालों का दिमाग घूमा हुआ है। पुलिस महानिदेशक का यह बयान खूब सुर्खियों में रहा।

रविवार रात को हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला और अपना स्वयं का बुलेट चलाते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और पुलिस महानिदेशक से पूछा कि क्या ये भी बदमाशों की श्रेणी में आते हैं।

कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह आजकल हर जिले में जाकर पुलिस अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस के प्रति जनता और मीडिया में भरोसा जगाने तथा आत्मीय भाव पैदा करने के इरादे से ओपी सिंह बहुत ही साधारण ढंग से हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं।