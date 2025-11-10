Language
    'DGP साहब क्या ये भी बदमाशों की श्रेणी में आते हैं...?', थार-बुलेट विवाद पर दुष्यंत चौटाला ने शेयर की फोटो

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर नेताओं की बुलेट और थार चलाते हुए तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने मनोहर लाल, सुभाष बराला, अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें पोस्ट कीं। दुष्यंत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी थार या बुलेट चलाई है। उन्होंने डीजीपी पर भी कटाक्ष किया।

    'DGP साहब क्या ये भी बदमाशों की श्रेणी में आते हैं...?

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के उस बयान से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत के दौरान कहा था कि बुलेट से बदमाश चलते हैं, थार वालों का दिमाग घूमा हुआ है। पुलिस महानिदेशक का यह बयान खूब सुर्खियों में रहा।

    रविवार रात को हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला और अपना स्वयं का बुलेट चलाते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और पुलिस महानिदेशक से पूछा कि क्या ये भी बदमाशों की श्रेणी में आते हैं।

    कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह आजकल हर जिले में जाकर पुलिस अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस के प्रति जनता और मीडिया में भरोसा जगाने तथा आत्मीय भाव पैदा करने के इरादे से ओपी सिंह बहुत ही साधारण ढंग से हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं।

    गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि थार और बुलेट गाड़ियां अब स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं।

    उन्हें लगता है कि बदमाश इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन गाड़ियों पर स्टंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिये। ओपी सिंह ने हरियाणा पुलिस के एक एसीपी का भी जिक्र किया था, जिसका बेटा थार पर स्टंट करते हुए पकड़ा गया था। उसे छोड़ने की जब सिफारिश आई तो ओपी सिंह ने कहा कि मैंने ऐसे सभी पुलिस वालों की डिटेल निकलवाई है, जिनके पास थार गाड़ियां हैं।

    जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ओपी सिंह के बयान को अपनी बुलेट चलाते हुए फोटो के साथ साझा किया है। एक फोटो मनोहर लाल के बुलेट चलाते हुए है, जबकि एक फोटो में सुभाष बराला बुलेट चला रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके पीछे बैठे हैं।

    दुष्यंत चौटाला ने एक फोटो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा की है, जिसमें तेजस्वी थार जैसी दिखने वाली गाड़ी चला रहे हैं, जबकि राहुल गांधी उनकी बगल वाली सीट पर बैठे हैं। दुष्यंत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टैग करते हुए पूछा है कि क्या आपने भी कभी थार या बुलेट चलाई है।

    साथ ही दुष्यंत ने तंज कसते हुए डीजीपी से सवाल पूछते हुए फोटो के नीचे लिखा कि डीजीपी साहब, क्या ये भी... यानी क्या ये लोग भी आपके द्वारा कहे गये शब्दों की श्रेणी में आते हैं। दुष्यंत की इस पोस्ट पर इंटरनेट मीडिया में जबरदस्त चर्चा हो रही है।