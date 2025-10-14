DGP की छुट्टी, ASI सुसाइड... IPS पूरन के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाती IAS पत्नी अमनीत तो नहीं बनते ऐसे हालात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आइपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के बाद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने और शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की परिवार की जिद ने दुश्वारियां पैदा कर दी।

वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार यदि समय से पति के शव का पोस्टमार्टम कराने का सरकार का अनुरोध मान लेती और राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका नहीं देती तो आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

अमनीत पी कुमार और उनके समर्थन में खड़े संगठनों व दलों की जिद ने जहां अभी तक वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, वहीं बिना जांच के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर जाना पड़ गया। अमनीत पी कुमार हरियाणा सरकार में आयुक्त एवं सचिव स्तर की अधिकारी हैं।

पति-पत्नी दोनों कैथल में डीसी-एसपी रह चुके हैं। वाई पूरन कुमार रोहतक में आइजी थे। बाद में सरकार के पास पहुंची कई तरह की रिपोर्ट के बाद उन्हें आइजी पीटीसी सुनारिया के पद पर तबदील कर दिया गया था। वाई पूरन कुमार ने अपने गनमैन सुशील की गिरफ्तारी के बाद आत्महत्या की थी।

सुशील ने बयान दिया था कि आइजी के कहने पर वह शराब के ठेकेदार से रिश्वत लेने गया था। हालांकि सुसाइड नोट में उन्होंने राज्य के 15 रिटायर्ड व सेवारत अधिकारियों को लपेटे में लिया, जिसके बाद पूरी व्यवस्था चरमरा गई और राजनीतिक दलों व संगठनों को वाई पूरन कुमार के शव पर राजनीति करने का मौका मिल गया।