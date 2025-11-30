हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे की बारात में लगेगा VIPs का मेला, पंचकूला में भव्य कार्यकर्म का आयोजन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे ऋषि का शादी समारोह 30 नवंबर रविवार को पंचकूला में आयोजित किया जा रहा है।

यह शादी समारोह सकेतड़ी रोड स्थित शिवालिक कंट्री क्लब में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में देश भर से वीआईपी लोगों के आने की उम्मीद है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी नवी व्हाइट जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार शाम को 7:00 बजे घुड़चढ़ी निकाली जाएगी।

घुड़चढ़ी और अन्य रस्मों के पूरा होने के बाद रात 8:00 बजे से रात्रिभोज शुरू होगा। इससे पहले 23 नवंबर को जींद के सफीदों रोड स्थित हुडा ग्राउंड में प्रतिभोज और रात्रिभोज का आयोजन किया गया था।

वहां पर शहर के हजारों लोगों ने समारोह में शिरकत की थी और कई वीआइपी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे ऋषि की शादी भिवानी निवासी प्रियंका के साथ हो रही है।

शादी समारोह के आयोजन के लिए शिवालिक कंट्री क्लब में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वीआइपी मूवमेंट को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।