डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे की शादी, नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम नायब सैनी
पंचकूला में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे ऋषि का विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई वीआईपी मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। सकेतड़ी रोड स्थित शिवालिक कंट्री क्लब में आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर से लोग शामिल हुए।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे ऋषि का शादी समारोह 30 नवंबर रविवार को पंचकूला में आयोजित किया गया। विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे।
इसके अलावा सुभाष पुराण व अन्य भाजपा नेताओं ने भी समारोह में पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। यह शादी समारोह सकेतड़ी रोड स्थित शिवालिक कंट्री क्लब में आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रदेश भर से वीआइपी लोग पहुंचे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार शाम को 7:00 बजे घुड़चढ़ी निकाली गई। घुड़चढ़ी और अन्य रस्मों के पूरा होने के बाद रात 8:00 बजे से रात्रिभोज शुरू हुआ। इससे पहले 23 नवंबर को जींद के सफीदों रोड स्थित हुडा ग्राउंड में प्रतिभोज और रात्रिभोज का आयोजन किया गया था।
वहां पर शहर के हजारों लोगों ने समारोह में शिरकत की थी और कई वीआइपी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे ऋषि की शादी भिवानी निवासी प्रियंका के साथ हो रही है। वीआइपी मूवमेंट को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।
