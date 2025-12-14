विधीनसभा के शीतकालीन सत्र से पहले एक्शन में CM सैनी, बजट और घोषणाओं को लेकर हो रही मीटिंग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के 18 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट घोषणाओं की समीक्षा में जुट गए हैं। विपक्षी विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर आंकड़ों के साथ पलटवार की रणनीति के तहत सभी विभागों का बिंदुवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घोषणाओं के साथ ही बजट प्रस्तावों पर अभी तक हुए कार्यों और लाडो लक्ष्मी योजना पर निरंतर अपडेट ले रहे नायब ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं, परियोजनाओं और घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए।

लगातार बैठकों के क्रम में महत्वाकांक्षी ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार तक योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी देरी के पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग की बजट से जुड़ी 15 घोषणाओं में से छह को पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष नौ घोषणाओं पर कार्य चल रहा है। सीएम घोषणाओं में से 48 घोषणाएं लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति ‘गति, पारदर्शिता और जवाबदेही’ पर आधारित है। यह सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हर घोषणा का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर परिणामों के रूप में दिखाई दे।