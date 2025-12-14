विधीनसभा के शीतकालीन सत्र से पहले एक्शन में CM सैनी, बजट और घोषणाओं को लेकर हो रही मीटिंग
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब देने के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के 18 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट घोषणाओं की समीक्षा में जुट गए हैं।
विपक्षी विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर आंकड़ों के साथ पलटवार की रणनीति के तहत सभी विभागों का बिंदुवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री घोषणाओं के साथ ही बजट प्रस्तावों पर अभी तक हुए कार्यों और लाडो लक्ष्मी योजना पर निरंतर अपडेट ले रहे नायब ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं, परियोजनाओं और घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए।
लगातार बैठकों के क्रम में महत्वाकांक्षी ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार तक योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी देरी के पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
शिक्षा विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
शिक्षा विभाग की बजट से जुड़ी 15 घोषणाओं में से छह को पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष नौ घोषणाओं पर कार्य चल रहा है। सीएम घोषणाओं में से 48 घोषणाएं लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति ‘गति, पारदर्शिता और जवाबदेही’ पर आधारित है। यह सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हर घोषणा का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर परिणामों के रूप में दिखाई दे।
किसानों को सिंचाई सुविधाओं का बेहतर लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और घोषणाओं की अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ धरातल पर उतारा जा सके।
सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1) नियुक्त किए गए भाजपा नेताओं को रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ तीनों महामंत्री बीएलओ-1 के साथ एसआइआर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बीएलए-1 की सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी।
अगले चरण में बीएलए-2 के साथ भी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें होंगी, जिसके लिए शेड्यूल बनाया जा रहा है। जनवरी तक 20 हजार 429 बीएलए-2 नियुक्त किए जाने हैं।
सोमवार को मार्केट कमेटी चेयरमैनों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया है, जहां उन्हें एक घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी जिम्मेदारी बताई जाएगी। सीएम विंडो प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने के टिप्स देंगे।
