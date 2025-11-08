Language
    पंचकूला में डिप्रेशन में गए युवक ने फंदा लगाकर दी जान, कंपार्टमेंट आने से काफी टाइम से था परेशान

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर एक स्थित राजकीय कॉलेज में बीकॉम के एक छात्र ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। नितेश नामक यह छात्र पिछले साल फाइनल ईयर की परीक्षा में एक विषय में फेल हो गया था और कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर मानसिक तनाव में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

    जागरण संवाददात, पंचकूला। पंचकूला।सेक्टर एक स्थित राजकीय कालेज में बीकाम की पढ़ाई करने वाला छात्र फेल होने के कारण डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।

    वीरवार रात को उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया।

    सुल्तानपुर गांव निवासी बीकाम स्टूडेंट नितेश पिछले साल फाइनल ईयर परीक्षा के एक पेपर में फेल हो गया था। कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए उसने अप्लाई किया। जिससे कारण वह मायूस होकर घर पर ही गुमसुम रहने लगा।

     

