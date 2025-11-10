Language
    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद पंचकूला में बढ़ाई सुरक्षा, सभी बॉर्डर सील; नाकेबंदी कर तलाशी शुरू

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:14 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाकों के बाद पंचकूला पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और हर गाड़ी की जांच की जा रही है। संदिग्ध वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और होटलों में ठहरे लोगों का डाटा खंगाला जा रहा है। पुलिस लोगों से संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने की अपील कर रही है।

    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद पंचकूला में बढ़ाई सुरक्षा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाकों के बाद पंचकूला पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और नाकेबंदी कर दी गई है।

    शहर में घुसने वाली हर गाड़ी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध दिखाई देने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके अलावा शहर के होटलों में रुके लोगों का डाटा भी पुलिस खंगाल रही है।

    पंचकूला पुलिस के अधिकारी पल-पल की अपडेट ले रहे हैं। डीसीपी सृष्टि गुप्ता की ओर से बम स्क्वाड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।