Delhi Blast: लाल किला के पास हरियाणा नंबर की कार में हुआ धमाका, नदीम खान के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड

जागरण संवाददाता, पंचकूला। लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास धमाके से दिल्ली दहल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा नंबर की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। गुरुग्राम का नंबर बताया जा रहा है। गाड़ी का नंबर HR-26 है, जो नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। i20 हुंडई कार में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद लोग गाड़ी में सवार थे।

यह गाड़ी सलमान की थी और इसने डेढ़ साल पहले दिल्ली के ओखला के रहने वाले देवेंद्र को गाड़ी बेच दी थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस हरियाणा के गुरुग्राम पहुंच गई है। घटना को लेकर मंगलवार सुबह गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक होगी। अमित शाह बैठक लेंगे।