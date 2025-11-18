हरियाणा में पांचवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता; इन दिन से बढ़कर आएगी सैलरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ पहली जुलाई से मिलेगा।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी कर्मचारियों को अगले महीने दिसंबर में मिलने वाला नवंबर का वेतन बढ़े डीए के साथ मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कुल चार महीने का एरियर दिया जाएगा।

दो दिन पहले ही छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है। इससे पहले 24 अक्टूबर को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन-पेंशन ले रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया था।