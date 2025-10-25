रायपुररानी-मोरनी रोड पर खौफनाक हादसा, बाइक की टक्कर ने बुझाए दो घरों के चिराग; एक लड़का गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, रायपुररानी। शुक्रवार रात करीब साढ़े 8 बजे रायपुररानी-मोरनी रोड पर काजमपुर मोड़ के पास दो बाइक की आमने-सामने एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दुधगढ़ वासी गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को तुरंत रायपुररानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। सीएमओ डॉ. संजीव ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय नीटू निवासी दूधगढ़ और घायल हरप्रीत (30) निवासी दूधगढ़ के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान अमन पुत्र अजय निवासी रायपुररानी (उम्र 23 वर्ष) के रूप में हुई है।