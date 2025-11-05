साइबर अपराधियों ने फेसबुक पर बनाई हरियाणा की गृह सचिव की फेक आईडी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
चंडीगढ़: साइबर अपराधियों ने हरियाणा की गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई। गृह सचिव ने पंचकूला साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध अनुरोध को स्वीकार न करें और ऐसे खातों की सूचना फेसबुक पर दें। साइबर ठग सरकारी अधिकारियों के नाम से फर्जी खाते बनाकर ठगी करते हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठग रहे साइबर अपराधियों ने हरियाणा की गृह सचिव और वित्तायुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा के नाम पर भी फर्जी फेसबुक आईडी बना डाली। गृह सचिव ने इस संबंध में पंचकूला स्थित साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
गृह सचिव ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर खुद इसकी जानकारी साझा की है। फर्जी लिंक का फोटो चस्पां करते हुए उन्होंने लिखा है कि फेसबुक पर पल्लवी अग्रवाल नाम से किसी ने मेरे नाम और तस्वीर का दुरुपयोग किया है। यह खाता मित्रता अनुरोध भेज सकता है या धन की मांग भी कर सकता है।
कृपया किसी भी संदिग्ध अनुरोध का जवाब न दें और न ही स्वीकार करें। उन्होंने बताया कि मामला पंचकूला की साइबर पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया है। फर्जी खाते के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी को ऐसा खाता दिखे तो तुरंत फेसबुक पर रिपोर्ट विकल्प के माध्यम से उसकी सूचना दें।
विशेषज्ञों के अनुसार साइबर ठग अब सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम से फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों को भरोसे में लेते हैं और बाद में धन उधार या आपातकालीन मदद के बहाने ठगी की कोशिश करते हैं।
गृह सचिव ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी भी आनलाइन बातचीत या वित्तीय अनुरोध को सत्यापित किए बिना उस पर भरोसा न करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।