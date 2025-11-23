क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने की शिकायत पर आया फोन, बैंक खाता हो गया खाली, पंचकूला में बीए के छात्र के साथ साइबर फ्रॉड
पंचकूला में एक बीए के छात्र के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई। क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने की शिकायत के बाद, ठगों ने रिफंड का वादा करके उसके खाते से 43 हजार रुपये उड़ा लिए। छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बैंक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इस पहलू की भी जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीगढ़ एसडी काॅलेज में बीए तृतीय वर्ष के छात्र के साथ साइबर फ्राड हो गया। उसने क्रेडिट कार्ड से 2492 रुपये कटने की शिकायत दी थी। शिकायत के बाद उसके पास साइबर ठगों का फोन आया और रुपये रिफंड करने की बात कहकर उसके खाते से 43 हजार रुपये की ठगी कर ली। छात्र ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में पंचकूला के सेक्टर-3 निवासी युगवीर ने बताया कि वह चंडीगढ़ के एसडी काॅलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र है। उसके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। उसे 2492 रुपये कटने का मैसेज मिला, जबकि उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की थी। इस पर उसने एक्सिस बैंक के मैनेजर से संपर्क किया। छात्र ने उसको लिखित में अपनी शिकायत सौंपी। मैनेजर ने उसको इस बारे में जांच कर बताने की बात कही।
इसके बाद आया ठग का फोन
क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर युगवीर के पास एक कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि वह बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा है। उसकी पेमेंट रिफंड हो जाएगी। उसके लिए युगवीर को एक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। युगवीर ने वेबसाइट पर अपनी जानकारी भरी तो उसके खाते से 43 हजार रुपये कट गए।
संदेह के घेरे में बैंक की भूमिका
इस मामले में बैंक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। रुपये कटने की शिकायत छात्र ने बैंक मैनेजर को दी थी। इसके बाद ही उसके पास साइबर ठगों का फोन आया। इस बारे में साइबर क्राइम थाना पुलिस का भी कहना है कि इस एंगल से भी जांच की जा रही है। अगर बैंक की कोई भूमिका सामने आती है तो वहां भी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
छात्र की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उनके बैंक रिकाॅर्ड लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आरोपित को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य संभावित एंगल से भी जांच की जा रही है।
- युद्धवीर सिंह, एसएचओ, साइबर थाना
