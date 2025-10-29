Language
    पंचकूला में एएसआई के संरक्षण में चल रहा था साइबर ठगी का खेल, कमिश्नर ने अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता से किया इनकार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:48 AM (IST)

    पंचकूला में साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जो जींद के एएसआई सतीश के संरक्षण में चल रहा था, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने बताया कि छापेमारी में कई गिरफ्तारियां हुईं और संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने मालिकों को छोड़ने की अफवाहों का खंडन किया और झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एक अन्य पुलिसकर्मी की भी जांच चल रही है।

    पंचकूला में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, एएसआई बर्खास्त

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के आईटी पार्क में सितंबर में हुई रेड में साइबर ठगी के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ था। ठगी का यह कारोबार जींद में तैनात एक एएसआई सतीश के संरक्षण में चल रहा था। जींद के एसपी ने उस एएसआई को बर्खास्त कर दिया है।

    वहीं, पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने दावा किया है कि पुलिस विभाग के अन्य बड़े अधिकारियों की संलिप्तता से जुड़ी खबरें झूठी हैं। इंटरनेट मीडिया पर इस तरह की खबर चलाई जा रही हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ पंचकूला पुलिस कार्रवाई करेगी।

    पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने मंगलवार देर रात एक वीडियो जारी की है। वीडियो में उन्होंने कहा कि रेड के दौरान तीन कंपनियां को पकड़ा गया था। वहां से 85 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था। लाखों रुपये की संपत्ति सीज की गई थी। जांच के दौरान पता चला था कि तीनों कंपनियों के 10 मालिक हैं। उनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा यह खबर चलाई जा रही है कि अब तक एक भी मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ है।

    मालिकों को छोड़े जाने की खबर गलत

    पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा कि इस मामले में सिद्धार्थ नाम के एक और पुलिस कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित खबर के अनुसार पुलिस ने उन कंपनियों के मालिकों को छोड़ दिया है। यह सूचना पूरी तरह गलत है। अब तक पुलिस की ओर से किसी भी मलिक को छोड़ नहीं गया है। मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।

    झूठी खबर चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

    पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा कि यह झूठी खबर जिसकी ओर से प्रसारित की गई है, उनकी पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।