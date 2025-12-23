पंचकूला में रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट को आई वीडियो कॉल, सामने युवती ने कपड़े उतारे, उसके बाद क्या हुआ पढ़ें पूरी खबर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बिजली निगम के सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट को न्यूड वीडियो काॅल कर जाल में फंसाया और इसके बाद ब्लैकमेल कर सात लाख रुपये ठग लिए। शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट सेक्टर-21 निवासी वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि 29 नवंबर को वह अपने घर पर थे, तभी उनके मोबाइल फोन पर एक वीडियो काॅल आई। वीडियो काॅल पर एक युवती ने आपत्तिजनक बातचीत शुरू कर दी और कुछ ही देर में कपड़े उतारकर पूरी तरह न्यूड हो गई। घबराकर वीरेंद्र ने तुरंत फोन काट दिया और मोबाइल बंद कर दिया।



इसके बाद एक दिसंबर को वीरेंद्र कुमार किसी काम से पंचकूला की मार्केट गए हुए थे। इसी दौरान उनके पास एक काॅल आई। काॅल करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि वीडियो कॉल करने वाली युवती ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उसने कहा कि गिरफ्तारी से बचना है तो एक घंटे के भीतर कोर्ट से एनओसी लेनी होगी।

कुछ देर बाद कोर्ट के नाम से भी एक काॅल आई, जिसमें एनओसी के लिए 25 हजार रुपये फीस बताई गई और यह भी कहा गया कि जांच पूरी होने के बाद राशि वापस कर दी जाएगी। इस पर वीरेंद्र ने बताए गए खाते में 25 हजार 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर काल आई और बताया गया कि फीस बढ़ गई है। वीरेंद्र ने दोबारा 25 हजार रुपये भेज दिए। इसी तरह फीस के नाम पर उनसे करीब ढाई लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।