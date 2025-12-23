Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट को आई वीडियो कॉल, सामने युवती ने कपड़े उतारे, उसके बाद क्या हुआ पढ़ें पूरी खबर

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    पंचकूला में एक सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट साइबर ठगी का शिकार हुए। उन्हें एक न्यूड वीडियो कॉल आई, जिसके बाद ब्लैकमेल करके उनसे सात लाख रुपये ठगे गए। साइ ...और पढ़ें

    Hero Image

    वीडियो काॅल पर युवती ने पहले आपत्तिजनक बातचीत शुरू की और कुछ ही देर में कपड़े उतारकर पूरी तरह न्यूड हो गई।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। बिजली निगम के सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट को न्यूड वीडियो काॅल कर जाल में फंसाया और इसके बाद ब्लैकमेल कर सात लाख रुपये ठग लिए। शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट सेक्टर-21 निवासी वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि 29 नवंबर को वह अपने घर पर थे, तभी उनके मोबाइल फोन पर एक वीडियो काॅल आई। वीडियो काॅल पर एक युवती ने आपत्तिजनक बातचीत शुरू कर दी और कुछ ही देर में कपड़े उतारकर पूरी तरह न्यूड हो गई। घबराकर वीरेंद्र ने तुरंत फोन काट दिया और मोबाइल बंद कर दिया।

    इसके बाद एक दिसंबर को वीरेंद्र कुमार किसी काम से पंचकूला की मार्केट गए हुए थे। इसी दौरान उनके पास एक काॅल आई। काॅल करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि वीडियो कॉल करने वाली युवती ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उसने कहा कि गिरफ्तारी से बचना है तो एक घंटे के भीतर कोर्ट से एनओसी लेनी होगी।

    कुछ देर बाद कोर्ट के नाम से भी एक काॅल आई, जिसमें एनओसी के लिए 25 हजार रुपये फीस बताई गई और यह भी कहा गया कि जांच पूरी होने के बाद राशि वापस कर दी जाएगी। इस पर वीरेंद्र ने बताए गए खाते में 25 हजार 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर काल आई और बताया गया कि फीस बढ़ गई है। वीरेंद्र ने दोबारा 25 हजार रुपये भेज दिए। इसी तरह फीस के नाम पर उनसे करीब ढाई लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।

    बाद में डर और दबाव बनाकर उनसे लगभग चार लाख रुपये और ट्रांसफर करवा लिए गए। जब वीरेंद्र ने बाद में उन नंबरों पर काॅल की तो सभी नंबर बंद मिले। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाना पंचकूला में शिकायत दी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में केस दर्ज कर लिया है। जिन बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, उनकी जानकारी खंगाली जा रही है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।