    पंचकूला में हुई 1.75 करोड़ की ठगी करने वालों का नेटवर्क गुजरात तक फैला, कच्छ से नौवां आरोपित गिरफ्तार, रिमांड में खोलेगा राज

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने 1.75 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में नौवें आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर शेयर मार्केट के विज्ञापन के माध्यम से लोगों को दोगुना लाभ का लालच देकर ठगा जाता था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे भी इसी तरह फंसाया गया और उससे 1.75 करोड़ रुपये की ठगी की गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    साइबर ठग को कोर्ट में पेश कर छह दिन के रिमांड पर लिया।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। 1.75 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के तार गुजरात तक जुड़े हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कच्छ जिले के भारतनगर गांधीधाम से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अरविंद भानुशाली है।

    अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे छह दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि बाकी राज भी खुल सके। इस मामले में यह नौवीं गिरफ्तारी है। इस मामले में पंचकूला निवासी एक शख्स ने 31 जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी।

    शिकायतकर्ता ने बताया था कि फेसबुक पर शेयर मार्केट से संबंधित एक विज्ञापन दिखाई दिया, जिसे उसने लाइक किया। इसके बाद उसे वाॅटसएप के माध्यम से एक लिंक भेजा गया, जिसके जरिये उसे शेयर बाजार में निवेश कर दोगुना लाभ कमाने का लालच दिया गया। इसी झांसे में आकर बड़ी राशि का निवेश कर दिया और 1.75 करोड़ रुपये गंवा बैठा।