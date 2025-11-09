पंचकूला में हुई 1.75 करोड़ की ठगी करने वालों का नेटवर्क गुजरात तक फैला, कच्छ से नौवां आरोपित गिरफ्तार, रिमांड में खोलेगा राज

जागरण संवाददाता, पंचकूला। 1.75 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के तार गुजरात तक जुड़े हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कच्छ जिले के भारतनगर गांधीधाम से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अरविंद भानुशाली है।

अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे छह दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि बाकी राज भी खुल सके। इस मामले में यह नौवीं गिरफ्तारी है। इस मामले में पंचकूला निवासी एक शख्स ने 31 जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी।