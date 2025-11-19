क्रेडिट कार्ड अपडेट करवाने के चक्कर में लुटे हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट, साइबर ठगों ने उड़ा लिए 82 हजार रुपये
हरियाणा हाई कोर्ट के एक वकील क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उनसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर 82 हजार रुपये निकाल लिए। वकील ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में साइबर ठगों ने हाईकोर्ट के एक वकील से करीब 82 हजार रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित वकील की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन खातों की जांच कर रही है, जिनमें ठगों ने पैसे ट्रांसफर करवाए हैं।
डाल्फिन अपार्टमेंट निवासी विकास ने बताया कि वह हाईकोर्ट में वकालत करता है। उसके पास एक कॉल आई, जिसमें काल करने वाले ने खुद को फेडरल बैंक का कर्मचारी बताया।
बातचीत के दौरान कॉलर ने कहा कि वे स्केपिया क्रेडिट कार्ड की एप्लिकेशन को कार्ड-टू-कार्ड बेसिस पर मंजूर कर देंगे। इसके बाद ठग ने विकास से उसके अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट एक ईमेल पर भेजने को कहा।
विकास ने बताया कि इसी दौरान उसे एक मेल प्राप्त हुआ, जिस पर क्लिक करते ही उसका मोबाइल फोन हैक हो गया। कुछ ही देर बाद उसके फोन पर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से 82,893.77 रुपए कटने का मैसेज आया। उसे पता चला कि किसी अंजान व्यक्ति ने बैंक कर्मचारी बनकर उसके साथ यह साइबर फ्रॉड किया है।
पंचकूला साइबर क्राइम थाना के जांच अधिकारी एसआई भूप सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उन खातों की जांच कर रही है, जिनमें ठगों ने पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है।
