एक्शन मोड में आईं DCP सृष्टि गुप्ता, कहा- गुंडों की सरेआम परेड करे पुलिस, सभी ACP और SHO को दिए निर्देश

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने पंचकूला में अवैध वसूली और दबंगई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसे अपराधियों की पहचान कर उन्हें भरे बाजार में परेड कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत निपटारा करने और सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। डीसीपी ने पुलिस को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने और बाजारों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में अवैध वसूली करने वाले और दबंगई करने वालों की भरे बाजार में परेड कराई जाएगी। यह आदेश डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने शुक्रवार रात को ली क्राइम मीटिंग में दिए। यह मीटिंग सेक्टर-1 स्थित जिला सचिवालय के कान्फ्रेंस हाल में हुई।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके अधीन क्षेत्रों में गुंडई व दबंगई करने वाले और असामाजिक गतिविधियों जैसे अवैध वसूली एवं अन्य आपराधिक कृत्यों में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे अपराधियों को बेनकाब करने के लिए उनकी भरे बाजार में परेड करवाई जाएगी और उनका जुलूस निकालकर सबक सिखाया जाएगा।

शिकायतों के निपटारे को लेकर निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की देरी, चाहे वह जानबूझकर हो या लापरवाहीवश, लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है। इसमें देरी होने से निराशा के कारण बड़े अपराध भी जन्म ले सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि लड़ाई-झगड़े में चोट पहुंचाने वाले मामलों, पाक्सो व दुष्कर्म से जुड़े मामलों में 48 घंटे के भीतर सभी आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

सूदखाेरों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई डीसीपी ने सूदखोरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊंची ब्याज दरों पर पैसे देकर गरीब लोगों का शोषण करने वालों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने लोगों से भी इस तरह के लोगों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8146630006 पर शिकायत करें।

तकनीक के साथ खुद को अपडेट करे पुलिस त्योहारों के मद्देनज़र डीसीपी ने बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए चोरी व स्नैचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा। बैठक में तकनीकी उन्नति पर जोर देते हुए डीसीपी ने कहा कि बदलते दौर में पुलिस को स्मार्ट होना पड़ेगा और चैट जीपीटी जैसी आधुनिक एप्स का इस्तेमाल कर अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी।