हरियाणा में बिक रहे कफ सिरप की हो रही जांच, गड़बड़ी पर तुरंत बैन होगी दवा और कंपनी, स्वास्थ्य मंत्री ने किया स्पष्ट
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा में बिक रहे कफ सिरप पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग इनकी गहन जांच करवा रहा है और अभी तक किसी भी सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में हुई मौतों के बाद हरियाणा सरकार सतर्क है और जांच के आदेश जारी किए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा में बिक रहे कफ सिरप पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वास्थ्य विभाग उनकी गहन जांच करवा रहा है। अभी तक किसी भी कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट नहीं पाई गई है। मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे ही जांच में कोई खामी सामने आएगी, संबंधित कंपनी और दवा पर तुरंत बैन लगाया जाएगा। आरती सिंह राव सोमवार को पंचकूला में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।
मध्य प्रदेश में कोल्डरिफ कफ सिरप के उपयोग से 17 बच्चों की मौत के बाद पंजाब सरकार ने इस दवा की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए राज्य में बिक रहे कफ सिरप की जांच के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह सजग है।
