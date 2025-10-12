IPS पूरन कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, खरगे ने भी की कार्रवाई की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा कैडर के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला ठंडा नहीं हो रहा है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आइपीएस की पत्नी को पत्र लिखकर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा भाजपा सरकार न्याय करती तो ईमानदार अधिकारी को जान नहीं देना पड़ता। कांग्रेस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। दूसरी ओर रविवार को ही प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्षों की अगुवाई में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया।

गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, फरीदाबाद, सोनीपत, नूंह, झज्जर सहित कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा आइपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि परिवार के साथ संवेदनशीलता से कांग्रेस जुड़ी है। इस मामले ने यह उजागर किया है कि कुछ अफसरों के इशारे पर सरकार चल रही है। उनकी इतनी चलती है कि एक आइपीएस अधिकारी को प्रताड़ित किया गया और उसे जान देना पड़ा।