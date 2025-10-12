IPS पूरन कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, खरगे ने भी की कार्रवाई की मांग
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनकी पत्नी को पत्र लिखकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भाजपा सरकार पर न्याय न करने का आरोप लगाया और कांग्रेस द्वारा न्याय दिलाने का वादा किया। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और सरकार पर भ्रष्ट अफसरों के इशारे पर चलने का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा कैडर के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला ठंडा नहीं हो रहा है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आइपीएस की पत्नी को पत्र लिखकर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा भाजपा सरकार न्याय करती तो ईमानदार अधिकारी को जान नहीं देना पड़ता। कांग्रेस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। दूसरी ओर रविवार को ही प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्षों की अगुवाई में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया।
गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, फरीदाबाद, सोनीपत, नूंह, झज्जर सहित कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा आइपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि परिवार के साथ संवेदनशीलता से कांग्रेस जुड़ी है। इस मामले ने यह उजागर किया है कि कुछ अफसरों के इशारे पर सरकार चल रही है। उनकी इतनी चलती है कि एक आइपीएस अधिकारी को प्रताड़ित किया गया और उसे जान देना पड़ा।
जिन हालातों में उन्होंने यह कदम उठाया, उस पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हैं, जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर सरकार जल्द एक्शन ले। अगर आइएएस, आइपीएस को न्याय मिलने में देरी हो रही है तो फिर आम आदमी को न्याय कैसे जल्द मिलेगा। कई जिलों में सोमवार को कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे।
