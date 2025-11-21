'वोट चोरी' पर BJP को घेर रही कांग्रेस में 'फोटो चोरी' पर घमासान, पोस्टर-बैनर से सैलजा गायब तो सिरसा में हुड्डा को जगह नहीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र और प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के खुद के पोस्टरों से फोटो गायब होने शुरू हो गए हैं। हिसार में हुए वोट चोर-गद्दी छोड़ कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों की खींचतान के बीच पोस्टर-बैनर से सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा का फोटो गायब कर दिया गया था, वहीं शुक्रवार को सिरसा में विरोध-प्रदर्शन के कार्यक्रमों के इंटरनेट मीडिया पर जारी हुए पोस्टरों से विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का फोटो गायब हो गया। इस पर पार्टी की अंदरूनी राजनीति में घमासान मचा है।

हरियाणा कांग्रेस के नए प्रधान राव नरेंद्र सिंह अभी पूरी तरह से संगठन की घोषणा नहीं कर पाए हैं और पार्टी में फिर से अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। राव नरेंद्र ने अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला पत्र बोर्ड-होर्डिंग पर लगने वाले फोटो को लेकर जारी किया था।

फील्ड में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के इसी आदेश को हवा में उड़ा दिया है। ‘फोटो प्रोटोकाल’ के तहत मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा, राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला व रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो अनिवार्य किए गए थे। यह निर्देश जारी हुए एक माह भी नहीं हुआ है कि पार्टी के नेताओं ने इसी पर अनुशासनहीनता दिखानी शुरू कर दी है।

इस बीच कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी अपनी जोन-वार बैठकों की शुरुआत शनिवार को अंबाला से करने जा रही है। पहली बैठक अंबाला जोन की होगी, जिसमें पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल के तमाम प्रमुख नेता, विधायक और दोनों जिलाध्यक्ष (ग्रामीण व शहरी) शामिल होंगे।