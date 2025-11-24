पंचकूला में कांग्रेस का 'वोट चोर–गद्दी छोड़' अभियान, राव नरेंद्र सिंह और वरुण मुलाना की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे “वोट चोर–गद्दी छोड़ो” अभियान के तहत सोमवार को पंचकूला में जिला स्तरीय रोष प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद वरुण मुलाना ने हिस्सा लेकर सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा।

कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार सुबह सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस से हुई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। नेताओं ने यहाँ सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में धांधली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता के वोट का अपमान किया गया है और कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से संसद तक मजबूती से लड़ेगी।

“वोट चोर–गद्दी छोड़”, “लोकतंत्र बचाओ”, “जनता के हक की लड़ाई” जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने, लोकतंत्र की रक्षा करने और कथित प्रशासनिक दखल की जांच कराने की मांग की।

इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी सांसद वरुण मुलाना, संजय चौहान, एनएसयूआई नेता नितेश रावल सहित दस नेताओं को सौंपी गई थी। सभी जिम्मेदार नेता प्रदर्शन के दौरान सक्रिय रहे और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी।

गौरतलब है कि “वोट चोर–गद्दी छोड़” अभियान का निर्णय दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिया गया था। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से जिला-वाइज पूरा शेड्यूल जारी किया गया।

अभियान के तहत पहला जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन 12 नवंबर को करनाल में किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

पंचकूला में हुए इस प्रदर्शन में शहर व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अभियान को समर्थन दिया।