पंचकूला में कांग्रेस का सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र ने BJP दफ्तर का किया घेराव

जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को पंचकूला में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया। हालांकि, प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम करते हुए भाजपा कार्यालय से करीब 100 मीटर पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया।

प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही भाजपा कार्यालय की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर लोहे के ऊंचे बैरिकेड्स लगाए गए थे। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जत्था बैरिकेड्स तक पहुंचा और आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद आक्रोशित कांग्रेसी वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट का अदालत द्वारा खारिज किया जाना इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति बेहद खतरनाक है और कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के मुद्दों को दबाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष तेज करेगी। राव नरेंद्र ने भाजपा सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी।

प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी। सुरक्षा कारणों से इलाके में ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया, जिससे शहर के व्यस्त हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ।