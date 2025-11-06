वोट चोरी पर हरियाणा कांग्रेस का पंचकूला में हल्ला बोल, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई कथित वोट चोरी और चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पंचकूला सेक्टर-17 स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल और एनएसयूआई के सैकड़ों पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर “वोट चोरी बंद करो – लोकतंत्र बचाओ”, “चुनाव आयोग जवाब दो” और “हरियाणा का जनादेश बहाल करो” जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आयोग का पुतला दहन किया और जोरदार विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज चांदवीर हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन मतगणना के दौरान योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों के वोटों में हेराफेरी की गई।

कई सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ियां और मतपत्रों की गलत गिनती की शिकायतें लगातार आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग मौन है। यह मौन लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अविनाश यादव, प्रवक्ता पवन जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर जनता के मताधिकार का अपमान नहीं सहन करेगी। “यदि चुनाव आयोग ने तुरंत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी और पूरे हरियाणा में ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ चलाया जाएगा।

हरियाणा महिला कांग्रेस प्रधान सुधा भारद्वाज ने कहा कि यह केवल कांग्रेस का नहीं, बल्कि हर हरियाणवी मतदाता का संघर्ष है जो अपने वोट की इज्जत के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी दबाव में है। पूर्व नगर परिषद प्रधान रविंद्र रावल ने कहा कि हरियाणा की जनता ने इस चुनाव में कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन जनादेश को बदलने का प्रयास जनता के भरोसे के साथ धोखा है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी।