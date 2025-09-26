पंचकूला में गांधी कॉलोनी हटाने के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा, चंद्रमोहन बोले-गरीबों को बेघर नहीं होने देंगे

कांग्रेस ने पंचकूला प्रशासन पर गरीब विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने बीपीएल राशन कार्ड काटने और परिवार पहचान पत्र में खामियों का मुद्दा उठाया। निगम में अनियमितताओं के खिलाफ भी ज्ञापन दिया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई। गांधी कॉलोनी को न उठने देने की बात कही गई।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। गांधी काॅलोनी को खाली कराने के जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पंचकूला विधायक चंद्रमोहन, वरूण मुलाना, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी समेत कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और निगम में हो रही अनियमितताओं पर ज्ञापन सौंपा। चंद्रमोहन ने कहा कि गांधी काॅलोनी को किसी भी कीमत पर नहीं उठने दिया जाएगा। गरीबों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।

विधायक ने बताया कि मार्च में निगम की आखिरी हाउस बैठक हुई थी और उसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि हर महीने बैठक करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ज्ञापन में कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, डंपिंग ग्राउंड को जल्द साफ करने, विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करने, श्मशान घाट और कब्रिस्तानों की दयनीय हालत ठीक करने, प्राॅपर्टी आईडी की परेशानियां दूर करने के लिए वार्ड स्तर पर कैंप लगाने, तथा 100 गज के प्लाॅट धारकों को गली, नाली, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग रखी गई।