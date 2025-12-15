विधानसभा में नायब सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे कांग्रेस नेता, भूपेंद्र हुड्डा ने बुलाई विधायक दल की बैठक

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस बैठक में भागीदारी करेंगे। बैठक में दिल्ली की वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली में हरियाणा से जुटाई गई भीड़ की समीक्षा की जाएगी। हरियाणा चूंकि दिल्ली के सबसे नजदीक है, ऐसे में महारैली में हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने सबसे अधिक भीड़ जुटाई है। बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान को किस तरह संचालित किया जाना है।

कांग्रेस की ओर से विधानसभा स्पीकर को दो बास्केटबाल खिलाड़ियों की मृत्यु के बाद खेल संसाधनों की सुविधा को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से आरंभ होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मंगलवार को दोपहर करीब दो बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी।

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के कांग्रेस विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुट गये हैं। दिल्ली में वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली में भागीदारी करने के बाद हरियाणा के कांग्रेस विधायक मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं।

बैठक में खेलों की सुविधाओं पर भाजपा सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। रोहतक के हार्दिक और बहादुरगढ़ के अमन की बास्केटबाल के मैदान में प्रैक्टिस के दौरान मृत्यु हो गई थी। यह मुद्दा कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में भी उठाया और लोकसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों द्वारा सांसद निधि का समय से उपयोग नहीं किए जाने के आरोप लगाए थे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सदन में सरकार से सवाल पूछते नजर आएंगे। कांग्रेस विधायकों की ओर से सारे काम छोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग स्पीकर से की जा सकती है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों को बारिश व बाढ़ से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा प्रदान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि करीब साढ़े पांच लाख किसानों में से सिर्फ 60 हजार किसानों को यह मुआवजा राशि दी गई है।

विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के उन सभी किसानों को मुआवजा देने की मांग सदन में कर सकते हैं, जिन्होंने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब फसल का दावा करते हुए अपना पंजीकरण कराया है। राज्य की कानून व्यवस्था, कई जिलों में धान घोटाला और बिजली के रेट बढ़ाने के मुद्दों पर भी विधायक दल की बैठक में चर्चा हो सकती है।

इनेलो विधायकों ने दिए 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में इनेलो के दो विधायक हैं। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जनहित के मुद्दों पर उनकी पार्टी के विधायकों ने स्पीकर को 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य में पिछले कई सालों के दौरान 21 घोटाले हुए हैं।