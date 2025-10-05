'कांग्रेस नेताओं के बीच अपने बच्चे सेट करने की लड़ाई', जापान रवाना होने से पहले CM नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान यात्रा से पहले कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने में लगी है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए। सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी बात की जिसमें औद्योगिक विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी जापान यात्रा से पहले कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी वर्ग अथवा जनता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता पार्टी में अपने बच्चों को सेट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उन्होंने चुटकी ली कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ऊपर तक सेवा होती थी। उस समय हरियाणा से दूध और मक्खन दिल्ली जाता था। राहुल गांधी उस समय कुछ नहीं बोलते थे। अब पता नहीं क्या हो गया, जो उन्होंने विपक्ष का नेता बनाने में एक साल लगा दिया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इशारा हाल ही में विपक्ष के नेता बनाए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। मुख्यमंत्री रविवार को जापान के दौरे पर रवाना हुए हैं, जो कि आठ अक्टूबर को वापस दिल्ली लौटेंगे। नौ अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में ही मंत्रिमंडल और उसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 अक्टूबर के हरियाणा (सोनीपत) दौरे की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ट्रेन से दिल्ली के रवाना हुए, जहां से वे जापान जाएंगे। उनके साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर समेत विभागीय अधिकारी भी जापान के दौरे पर जा रहे हैं।

ट्रेन में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के नये अध्यक्ष राव नरेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही आदमी हैं। अपने जापान दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि वहां हरियाणा पैवेलियन लगा हुआ है, जिसमें उनका जाना होगा। जापानी निवेशकों के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं। जापान की औद्योगिक कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

हमने राज्य के 2025-26 के वार्षिक बजट में घोषणा की थी कि हरियाणा में 10 नई आइएमटी बनाई जाएंगी। उनके लिए जगह चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में इंडस्ट्रियल जोन बना है। बहुत सारे निवेशक हरियाणा में निवेश करने के इच्छुक हैं।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वे जापान में हरियाणा के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा की उद्योग नीति के सरल प्रविधानों के बारे में जापानी निवेशकों को जानकारी दी जाएगी। अपने नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीन गुणा गति से काम कर रही है।

भाजपा अपने संकल्प पत्र के वादे पूरे करने में जुटी है। अभी तक एक साल के भीतर 42 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 90 वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। राज्य की 19 लाख महिलाओं की रसोई में 500 रुपये में गैस का सिलेंडर चल रहा है।

हमारी एक साल की सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही 25 हजार नौकरियां प्रदान की हैं। ऐसा तब हुआ, जब राज्य में भर्ती रोको गैंग पूरी तरह से सक्रिय रहा, लेकिन हमने युवाओं को नौकरी देने का अपना वादा पूरा किया।

हर 10 किलोमीटर पर संस्कृति माडल स्कूल खोल रही सरकार नायब सैनी ने बताया कि पंचायत की जमीन पर जिन लोगों का 20 साल से कब्जा है, हमारी सरकार उनको मालिकाना हक प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति की जो छात्राएं 90 प्रतिशत अंक ला रही हैं, उन्हें एक लाख 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है।

सरकार ने संस्कृति माडल स्कूल हर 10 किलोमीटर पर सीबीएसइ पैटर्न पर खोलने का निर्णय लिया है। काफी स्कूल खुल चुके हैं। राज्य सरकार किसानों को अधिसूचित 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष दुष्प्रचार कर किसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रह गया है।

विपक्ष के तमाम आरोपों की हम हवा निकाल चुके हैं। कांग्रेस कभी संविधान खत्म हो जाने का दुष्प्रचार करती है तो कभी किसानों को एमएसपी नहीं मिलने का षड्यंत्र रचती है, लेकिन पब्लिक सब जान रही है कि कांग्रेस केपास कोई काम नहीं बचा है।

राहुल गांधी की स्थिति सड़क में बैठे बगुले जैसी मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। देश और प्रदेश में पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता के हित में कल्याणकारी फैसले लिएजा रहे हैं। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आ रहे हैं और हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे।

उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की स्थिति सड़क के बीच बैठे बगुले जैसी है, जो गाड़ी के आ आने पर इधर-उधर नहीं जा पता और असमंजस का शिकार हो जाता है।

राव नरेंद्र के सीडी कांड में फंसे होने संबंधी इनेलो के आरोपों पर नायब सैनी ने कहा कि ऐसे काम कांग्रेस के कार्यकाल में होते थे। यह बात सही है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा सभी को जोड़ने का काम किया है।