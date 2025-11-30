हरियाणा कांग्रेस में 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम शुरू, मीडिया विभाग के लिए बेहतर प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की खोज में पार्टी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मीडिया विभाग में चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘टैलेंट हंट’ कार्यक्रम चला रही कांग्रेस अब हरियाणा में भी बेहतर प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट और इंटरनेट व संचार मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों की तलाश में जुट गई है। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को विधिवत रूप से ''टैलेंट हंट'' कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली' को लेकर भी चर्चा की गई।



टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली लोगों को कांग्रेस के मीडिया विभाग से जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, ताकि वे पार्टी के साथ काम कर सकें। योग्य उम्मीदवारों को एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा और उनकी प्रतिभा के मुताबिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

नए और प्रतिभाशाली चेहरों को सामने लाने पर विशेष ध्यान रहेगा। टैलेंट हंट कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज, चांदवीर हुड्डा, केवल ढींगरा और राय सिंह गुर्जर को पहले ही संयोजक नियुक्त किया जा चुका है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं की पहचान करना है जो न केवल कांग्रेस की विचारधारा से गहराई से जुड़े हों, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हों। वहीं, ''वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली'' को लेकर भी कांग्रेस ने जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है। रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देशभर में संदेश देना है।

पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। लोगों ने भी फर्जी वोटरों को जोड़ने, विरोधी वोटरों को हटाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने को गलत ठहराया है।



