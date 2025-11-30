हरियाणा कांग्रेस में 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम शुरू, मीडिया विभाग के लिए बेहतर प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की खोज में पार्टी

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:20 AM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस ने मीडिया विभाग के लिए 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की खोज करना है। बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 'वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली' पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा निकाल रहे बृजेंद्र सिंह की तारीफ की।

    हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लांच किया 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मीडिया विभाग में चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘टैलेंट हंट’ कार्यक्रम चला रही कांग्रेस अब हरियाणा में भी बेहतर प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट और इंटरनेट व संचार मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों की तलाश में जुट गई है।

    हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को विधिवत रूप से ''टैलेंट हंट'' कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली' को लेकर भी चर्चा की गई।

    टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली लोगों को कांग्रेस के मीडिया विभाग से जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, ताकि वे पार्टी के साथ काम कर सकें। योग्य उम्मीदवारों को एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा और उनकी प्रतिभा के मुताबिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

    नए और प्रतिभाशाली चेहरों को सामने लाने पर विशेष ध्यान रहेगा। टैलेंट हंट कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज, चांदवीर हुड्डा, केवल ढींगरा और राय सिंह गुर्जर को पहले ही संयोजक नियुक्त किया जा चुका है।

    अभियान का मुख्य उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं की पहचान करना है जो न केवल कांग्रेस की विचारधारा से गहराई से जुड़े हों, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हों।

    वहीं, ''वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली'' को लेकर भी कांग्रेस ने जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है। रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देशभर में संदेश देना है।

    पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है। लोगों ने भी फर्जी वोटरों को जोड़ने, विरोधी वोटरों को हटाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने को गलत ठहराया है।

    हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की राहुल गांधी ने तारीफ की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बृजेंद्र सिंह को दिल्ली बुलाया था।

    आधा घंटा चली मुलाकात में राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा को लेकर बृजेन्द्र सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सद्भाव यात्रा से पार्टी व भाईचारा मजबूत होगा।

    एक दिन पहले ही बृजेंद्र सिंह को दिल्ली आने के लिए राहुल का संदेश मिल गया था। इसके चलते शनिवार की यात्रा स्थगित कर दी गई। अब यहां यह यात्रा आज रविवार को निकाली जाएगी।