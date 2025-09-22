बिहार की तर्ज पर कांग्रेस ने हरियाणा में छेड़ी वोट चोरी के खिलाफ मुहिम, राहुल गांधी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष संभाल रहे कमान

हरियाणा में कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव आयोग से मिलीभगत कर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने वोट चोर-गद्दी छोड़ आंदोलन शुरू किया है और राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने चुनाव आयोग पर जांच से बचने का आरोप लगाया है और जनभागीदारी का आह्वान किया है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। बिहार की तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव आयोग से मिलीभगत कर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए वोट चोर-गद्दी छोड़ की मुहिम सोमवार से आरंभ कर दी। हरियाणा कांग्रेस की ओर से इस मुहिम की कमान पार्टी जिलाध्यक्षों को दी गई है। मुहिम के पहले दिन प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के साथ-साथ कांग्रेस नेता वोट चोरी के विरुद्ध जन हस्ताक्षर मुहिम भी चला रहे हैं। यह मुहिम पंद्रह दिनों तक अलग-अलग दिनों में 90 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगी।

जिलाध्यक्षों के अलावा पार्टी के वह नेता भी हस्ताक्षर अभियान में जुट गए हैं, जो भाजपा उम्मीदवारों से चुनाव में मामूली मतों के अंतर से मात खा गए हैं। कांग्रेस विधायक भी अपने क्षेत्रों में हस्ताक्षर मुहिम को गति दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वोटर लिस्ट हाथ में लेकर कांग्रेसी मतों में गड़बड़ी के आरोप लगाते नजर आए।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि हमारे नेता जनभावना को देखते हुए भाजपा पर साक्ष्य के साथ आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग केवल मीडिया से कह देता है कि आरोप सही नहीं हैं, जबकि जांच करानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने बाद ही चुनाव आयोग को मीडिया के सामने आना चाहिए।