हरियाणा में कांग्रेस को मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का डर, पुराने वोट काटने और नये बनाने पर रहेगी निगाह

हरियाणा कांग्रेस ने वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान को तेज करने का फैसला किया है। पार्टी जिलाध्यक्षों को मतदाता सूची पर नजर रखने और बूथ स्तर पर कमेटियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नेताओं ने भाजपा पर मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया और किसानों के लिए बोनस की मांग की। हुड्डा ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रधान राव नरेंद्र ने पार्टी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक विधानसभा में नये वोट बनाने और पुराने वोट काटे जाने की राज्य चुनाव आयोग की कार्यवाही पर निगाह रखें। बिहार का उदाहरण देते हुए जिलाध्यक्षों को समझाया गया कि वहां 65 लाख पुराने वोट काटकर 20 लाख नये वोट मतदाता सूचियों में जोड़े गये हैं।

राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर नुकसान वाले वोट काटे गये और फायदा पहुंचाने वाले वोट मतदाता सूचियों में जोड़े गये हैं। हरियाणा में इस बार ऐसा नहीं होने पाए, इसके लिए कांग्रेस जिलाध्यक्षों को सजग रहना होगा। चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्षों व बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-वन) की बैठक में कांग्रेस के तीनों वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, प्रफुल्ल गुडधे और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी शामिल हुए, जिन्होंने जिलाध्य़क्षों को वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान को तेजी से चलाने के लिए प्रेरित किया।

राव नरेंद्र ने बैठक में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का यह अभियान केंद्रीय चुनाव आयोग व राज्य चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम करेगा। हरियाणा में यदि वोट चोरी नहीं होती तो राज्य में आज कांग्रेस की सरकार होती। उन्होंने जल्दी ही बीएलए-टू बनाने का दावा करते हुए कहा कि जनवरी में प्रकाशित होनी वाली संशोधित मतदाता सूचियों को अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों को संविधान बचाने के लिए मुहिम चालू करने हेतु प्रेरित किया और कहा कि बूथ, मंडल और ब्लाक स्तर पर कमेटियों के गठन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दें। जिला कमेटियों का गठन कर उनके प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजें। उन्होंने पिछली हुड्डा सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए भाजपा सरकार से पूछा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ में लाखों महिलाओं की अनदेखी की जा रही है।

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने जीएसटी बढ़ाई और फिर उसे कम कर जश्न मना रहे हैं। डीजल व पेटरोल पर टैक्स कम नहीं करते। जीएसटी कम ही करनी थी तो बढ़ाई क्यों गई। लोगों को इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने धान, कपास और बाजरा उत्पादक किसानों को 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस प्रदान करने की मांग सरकार से की।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में अपराध बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि जल्दी ही प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा होगी। कांग्रेस ने विधानसभा में पूरी मजबूती से लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है, जो कि अब सड़कों पर लड़ी जाएगी। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, जिनके विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है।