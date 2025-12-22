'कांग्रेस और राहुल गांधी को आंबेडकर के संविधान में नहीं है भरोसा...', CM नायब सैनी ने विपक्ष पर किया पलटवार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव सुधारों पर विधानसभा में हुई चर्चा में कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी सदन से बाहर रहकर वोट चोरी के झूठे आरोप लगाते हैं और अपने इन आरोपों पर विधानसभा के भीतर चर्चा से भाग जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसका मतलब साफ है कि वोट चोरी को लेकर भाजपा व संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष पूरे देश और प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का यह झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोग स्वयं आकलन लगा रहे हैं कि कांग्रेस के आरोपों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है।

इंद्री के भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप विधानसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा का प्रस्ताव लेकर आए थे। कांग्रेस विधायकों द्वारा दो बार वाक आउट करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा ने कांग्रेस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कई विधायकों द्वारा चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने पूरे देश में भ्रम फैलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए चुनाव सुधारों पर चर्चा का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कांग्रेस के लोग भाग गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं के विश्वास और संवैधानिक पीठ की स्वतंत्रता पर अंगुली उठाई है। हम विपक्ष के हर सवाल और हर चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस चूंकि झूठ की राजनीति करती है, इसलिए वह सदन में टिक नहीं पाई है। कांग्रेस के समय के वोट चोरी के आज भी मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा के मतदाताओं को टारगेट किया है।

मतदान के बाद वोटों के बंडलों को बदल दिया जाता था। मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि आप सच और झूठ को पहचानकर फैसला करें। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपना अलग संविधान बना रखा है। डॉ. आंबेडकर के संविधान में कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। इस बात का दुष्प्रचार किया गया कि नरेन्द्र मोदी अगर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गये तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा।

संविधान पर झूठी अंगुली उठाकर क्या पाओगे नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस का यह झूठ लंबा नहीं चलने वाला है। संविधान पर झूठी अंगुली उठाकर क्या पाओगे, अपनी नाकामी का बोझ कितनी देर और ढोओगे। कांग्रेस के लगातार बोले जा रहे झूठ का पर्दाफाश होना चाहिये। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है।

उस पर अंगुली उठाना पाप है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाई है। ऐसे में जनता के इस विश्वास के बावजूद विपक्ष द्वारा ‘वोट चोरी’ का भ्रम फैलाना सरासर दुष्प्रचार है और जनमत का अपमान भी है।

पहले सब ठीक लग रहा था, बाद में गड़बड़ लगने लगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ अक्टूबर 2024 को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए, तब तक विपक्ष को सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ विपक्ष ने अचानक वोट चोरी की बातें शुरू कर दीं। इस मुद्दे को हरियाणा से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जाकर फैलाने का प्रयास भी किया गया।